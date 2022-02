Nkok: «KP» et «Sniper» cambriolent un domicile et violent la fille du propriétaire￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Wendy Spyder Digombe plus connu sous le nom de « KP » et Davy Missombela Boukoka alias « Sniper », deux Gabonais âgés respectivement de 25 et 30 ans ont été appréhendés le mercredi 9 février dernier par les agents de la Police judiciaire. Les deux hommes ont été interpellés pour des faits de cambriolage et de viol de la fille du propriétaire du domicile à Nkok dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés le mercredi 9 février dernier au PK 27 dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum. Ce jour-là, deux individus encagoulés se sont introduits dans un domicile aux environs de 3 heures du matin. Une fois dans l’habitation, ils auraient maîtrisé les membres de la famille à l’aide d’une machette et d’un calibre 12. Ce qui va leur permettre de s’emparer de nombreux biens notamment deux écrans plasma, un téléphone portable, une tablette et plus d’un million de FCFA.

Sauf qu’avant de s’enfuir, poussé par une soudaine pulsion, Davy Missombela Boukoka va abuser sexuellement de la fille du propriétaire du domicile devant lui avant de se fondre dans la nature avec son complice. Les parents vont donc porter plainte afin que soient interpellés les deux malfrats. Ainsi, le 16 février dernier une descente sur le terrain va permettre aux pandores de mettre la main sur les deux brigands. Ils seront retrouvés avec la majorité des effets dérobés.

Lors de leur interrogatoire, ils vont reconnaître les faits qui leur sont reprochés non sans indiquer avoir commis des forfaits dans d’autres endroits dans la zone de Nkok et ses environs. Wendy Spyder Digombe et Davy Missombela Boukoka seront présentés dans les tout prochains jours devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes et seront déférés à la prison centrale de Libreville en attendant d’être fixés sur leur sort.