Nkok : création de l’ASOGAZEA pour le renforcement de l’économie africaine

Le vendredi 14 juillet à la ZIS de Nkok les organes d’administration des zones économiques spéciales d’Afrique ont procédé à la création de L’Association des organes de gestion administrative des zones économiques d’Afrique (ASOGAZEA). La naissance de cette plateforme s’inscrit dans une volonté de renforcer l’économie africaine par le biais d’une mutualisation des efforts.

C’est au terme de deux jours de travaux que l’ASOGAZEA a officiellement été mise en place. Cette rencontre a servi de cadre pour poser les fondements de ladite association. Les deux jours d’assemblée générale ont permis de mettre en place les bases de l’organisme. Ainsi, son rôle est d’accélérer le développement des zones économiques du continent. Cette accélération passe notamment par la facilitation de l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques entre les organes de gestion administrative.

En marge, les participants ont élu le bureau exécutif. A cet effet, à la direction de la présidence se trouve la gabonaise Anne Nkene Biyo’o. La cinquantenaire tient également les rênes de la zone économique spéciale de Nkok. Dans ses fonctions au sein l’ASOGAZEA elle sera assistée par le guanéen Mickael Ocquay, vice-président de l’organisation.

Le Gabon un exemple en matière de zone économique

C’est en tout cas ce qu’expriment ceux ayant visité Nkok. En effet, depuis son lancement, la zone inspire d’autres pays à l’instar du Malawi et du Togo. Ainsi, l’administrateur général de la Plateforme industrielle d’Adétikopé, Idiola Sandah est venu en immersion en janvier 2021. « Le modèle de réussite gabonais inspire aujourd’hui plus d’un au-delà des frontières gabonaises. C’est le cas du Togo qui vient calquer ce modèle pour attirer les investisseurs» a-t-il indiqué au terme de son séjour. Un intérêt qui ne devrait pas surprendre quand on sait que l’industrie du bois a progressé de 611 milliards en 4 ans.



Rappelons que l’ASOGAZEA est le fruit du premier Forum des organes de gestion administrative des zones économiques d’Afrique (FOGAZEA). L’événement s’étant tenu à Libreville en février dernier visait l’amélioration du fonctionnement des ZES du continent. «Je vous invite vivement à avoir des échanges fructueux afin de dégager des mécanismes durables et ambitieux du rôle des autorités administratives dans les zones économiques» a encouragé le ministre du Développement industriel, Blaise Louembe.