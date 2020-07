Nkoghe Bekale: «les Gabonais fondent beaucoup d’espoir sur la Transgabonaise»

Annoncé par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, lors de son discours à la Nation du 16 août 2019, le projet de construction de la Transgabonaise, d’une longueur de 780 km, a été au centre d’une séance de travail présidée par le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale. Occasion pour ce dernier de rappeler aux membres du gouvernement et aux responsables de la Société Autoroutière du Gabon (SAG), entreprise adjudicataire, la nécessité de faire aboutir ce projet sur lequel les Gabonais fondent beaucoup d’espoir.

Si au cours de cette séance de travail le ministre des Transports et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi, a assuré que plusieurs recommandations ont été faites pour accélérer le pas dans ce dossier, la directrice générale adjointe de la SAG Amandine Ogouebandja a indiqué que les premières études ont consisté à faire des travaux additionnels, les études d’impact et les phasages.

Il faut souligner que ce tronçon long de 780 km, permettra l’interconnexion de cinq provinces sur les neuf que compte le pays. Elle partira de l’Estuaire, jusqu’au nord du Haut-Ogooué, dans le sud-est. Considéré comme l’un des plus grands chantiers d’Ali Bongo Ondimba après la route Port-Gentil/Omboué, il devra générer plus de 3 000 emplois directs et indirects.

C’est dans cette optique d’ailleurs que le chef du gouvernement a rappelé à l’ensemble des parties prenantes l’intérêt que revêt ce tronçon aussi bien pour les populations que pour le Président de la République. « Tous les Gabonais fondent beaucoup d’espoir sur ce projet emblématique, car il va impacter le développement du Gabon », a indiqué Julien Nkoghe Bekale.