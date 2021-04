Niger: la globetrotteuse Ossouka Raponda à l’investiture de Mohamed Bazoum

Depuis son arrivée à la tête de la primature, Rose Christiane Ossouka semble désormais vivre entre deux avions. En effet, après avoir assisté à l’investiture du président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, le chef du gouvernement séjourne depuis ce jeudi 02 avril 2021 à Niamey au Niger où elle prend part à la prestation de serment du nouveau président Mohamed Bazoum.

Arrivée à Niamey ce jeudi 02 avril où elle représente le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président de la République du Niger Mohamed Bazoum. Occasion pour Rose Christiane Ossouka Raponda de remettre un message personnel de la part du numéro un gabonais.

Âgé de 61 ans, Mohamed Bazoum a été élu à l’issue du second tour de la présidentielle du 21 février avec plus de 55% des voix face à un ancien président, Mahamane Ousmane, qui n’a pas reconnu sa défaite et a appelé à des manifestations pacifiques.

Reçu en audience par le Président de la République du Niger, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda n’a pas manqué de plaider pour le renforcement des liens de fraternité très forts qui unissent le Gabon et le Niger.