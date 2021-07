New York: un diplomate gabonais poursuivi pour non-paiement de loyer

Ecouter cet article Ecouter cet article

La nouvelle a surpris plus d’un. Le mercredi 13 juillet dernier, l’Université de New-York (NYU) a déposé une plainte contre l’ambassadeur représentant permanent adjoint du Gabon à l’Organisation des Nations unies (ONU). En effet, il est reproché à Franklin Joachim Makanga de n’avoir pas payé depuis deux ans, son loyer de 1,2 million de francs CFA mensuels.

Franklin Joachim Makanga, ambassadeur représentant permanent adjoint du Gabon à l’ONU fait l’objet d’une plainte aux États-Unis. Le diplomate est poursuivi par l’université de New-York, l’un des plus grands propriétaires fonciers de la ville, pour de nombreux impayés de loyer de près de 18 millions de francs CFA a rapporté le média américain therealdeal.com dans un article publié le mercredi 14 juillet dernier.

Le diplomate était domicilié au Washington Square Village, un vaste complexe d’appartements, de NYU, où logent principalement des étudiants et des professeurs. Le Gabon louait un appartement au huitième étage du complexe et renouvellait le bail tous les ans. Mais lorsque celui-ci est arrivé à échéance à la fin de 2018, la délégation ne l’a pas renouvelé, selon la plainte. Bien qu’occupant toujours l’habitation, le loyer mensuel cumulé depuis près de deux ans est resté impayé créant ainsi une dette d’un peu plus de 28,8 millions de francs CFA.

Selon therealdeal.com, NYU a introduit « une série de mesures d’aide aux locataires pendant la pandémie qui empêchent leur expulsion, bien qu’une grande partie de la période pendant laquelle Franklin Joachim Makanga prétendument sans loyer ait eu lieu avant la pandémie. En outre, les diplomates bénéficient d’une immunité pour la plupart des poursuites judiciaires, bien qu’il existe des exceptions pour certaines affaires impliquant des biens immobiliers personnels ». Pour l’heure, aucune réaction n’a été enregistrée du côté du gouvernement gabonais.