New-York: Exposition des photos du concours Amazing Gabon au siège des Nations unies

C’est dans le cadre de la poursuite de la campagne de promotion du premier concours de photographie initiée par Amazing Gabon que son Directeur général a annoncé l’exposition des photos dudit concours du 17 au 21 octobre 2022 à New-York au siège des Nations-Unies. Occasion pour Steed Rey de rappeler l’intérêt de vendre la destination Gabon à la face du monde.

Optimiser la valorisation de la destination Gabon, tel est l’objectif que s’est assigné le concours national de la photographie qui a été lancé le 25 octobre 2021 à Libreville. Organisé par Amazing Gabon, ledit concours a permis de mettre en valeur la richesse environnementale et la biodiversité via la faune et la flore. Une réussite saluée à l’international puisque le paysage gabonais sera exposé au monde du 17 au 21 octobre 2022 au siège des Nations-Unies à New-York.

Selon le Directeur général d’Amazing Gabon, de nombreuses photos sélectionnées lors du concours embelliront le vernissage prévu au siège onusien. Notons que cet événement est un Side Event qui vient appuyer la présidence du Conseil de Sécurité de l’ONU par le Gabon, durant le mois d’octobre. Une réaction prompte au discours du Chef de l’État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba.

Lequel avait récemment inscrit, sur le pupitre des Nations-Unies, les problématiques liées à la défense de l’environnement et de sécurité dans les priorités du Gabon. Il va sans dire que l’organisation d’une exposition sur la « Faune et la Flore du Gabon » est donc l’occasion de partager au monde la beauté de la biodiversité gabonaise.Une matérialisation de la certification par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), du crédit carbone du Gabon sur la période 2010-2018.