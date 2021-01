Nephtali Nalick récompensé à la première édition des Awards de l’humour

Pour le travail accompli les 12 derniers mois, Nephtali Nalick a été désigné Meilleur humoriste web de l’année 2020 lors de la première édition des Awards de l’humour qui s’est tenue le 27 décembre dernier dans la commune d’Akanda. Une récompense qui vient couronner le travail de ce jeune humoriste qui aura marqué l’année 2020.

La première édition des Awards de l’humour gabonais a connu son apothéose le 27 décembre dernier en présence des humoristes ivoiriens Eunice Zunon et Boukary. Lancée par la Man Prod, structure de production de Manitou l’humoriste avec le concours de ANJ Empire, cette cérémonie a pour objectif de récompenser et promouvoir les artistes humoristes gabonais.

Sa première édition a donc tombé le rideau à la veille de la Saint Sylvestre en récompensant sur la scène des humoristes classés dans diverses catégories. Et c’est sans surprise que le vineur Nephtali Nalick, signé chez Wimbo Productions, a été désigné meilleur humoriste web de l’année, face à Maman Grand Nord, le Vieux Nzengue et The style. Un prix qu’il a décidé de dédier aux jeunes Gabonais, Ketch Oboro, récemment décédé en Russie dans des circonstances étranges.

Cette cérémonie de récompense illustre bien l’intérêt croissant de Manitou et les autres humoristes gabonais de voir éclore une réelle émulation des acteurs de ce secteur d’art. En attendant, rendez-vous dans 12 mois pour la prochaine édition.