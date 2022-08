Nécrologie: Hamidou Okaba s’en est allé à 56 ans !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est assurément une grosse perte que vient d’enregistrer le Gabon. En effet, Hamidou Okaba, ancien Directeur général de l’économie et homme de Lettres, est passé de vie à trépas ce mardi 9 Aout 2022 dernier à Istanbul en Turquie et ce, des suites d’une longue maladie, rapporte une source familiale jointe par nos soins.

C’est à l’âge de 56 ans que Hamidou Okaba a décidé d’effectuer le grand voyage vers ses aïeux. Un départ qui n’aurait pas tant surpris sa famille car l’ingénieur en génie-civil diplômé de l’Ecole Polytechnique de Masuku, aussi passé par l’Institut de l’économie et des finances (IEF) où il s’oriente vers les sciences économiques, semblait souffrir depuis bien longtemps.

Produit du terroir où il s’est fait former avant d’occuper les plus hautes fonctions au sein de l’administration publique. Simple commissaire général adjoint au ministère de la Planification, Hamidou Okaba sera promu Directeur général de l’Economie. Peu après, son sens de la droiture et sa dévotion vont le porter au Secrétaire général adjoint au ministère de l’Economie

Un savoir-faire qui a tout à tour été plébiscité à l’international avec son expertise sollicitée à la gouvernance au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) puis au Secrétariat général à la Confédération patronale gabonaise (CPG). Hamidou Okaba n’était pas moins un passionné de Lettres. Son engagement au sein de l’Union des écrivains gabonais (Udeg) en est l’exemple patent. Un repos mérité.