Nécrologie: décès de Pascal Lissouba, ancien président du Congo

C’est une information de nos confrères de Congo Media Time. L’ancien président de la République du Congo aurait tiré sa révérence ce lundi 24 août en France dans sa résidence. Une annonce faite par le fils du disparu, du reste député à l’Assemblée nationale du Congo, sur son compte Twitter.

« Avec un cœur lourd et meurtri, je vous annonce le décès, ce lundi 24 août 2020, de mon père le Professeur Pascal LissouBa, ancien Président de la République du Congo, à son domicile en France. La famille Lisssouba vous remercie pour vos nombreux témoignages de soutien et pour le respect de l’intimité familiale dans ces moments difficiles », c’est par ces mots que Jeremy Lissouba, son fils, a annoncé à l’opinion mais surtout aux Congolais, le décès de l’ancien président congolais.

Si les raisons du décès ne sont pas pour l’heure avancées, on tient de diverses sources que l’ancien numéro un congolais était malade depuis plusieurs années, et notamment des sources officielles faisaient état d’Alzheimer, une maladie neuro-dégénérative (perte progressive de neurones) incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Dans son tweet, le fils du défunt a précisé que « Toutes les dispositions relatives aux obsèques vous seront communiquées ultérieurement ».

Premier-ministre du président Alphonse Massamba Debat, tout juste à l’âge de 32 ans, Pascal Lissouba est le plus jeune Premier ministre de l’histoire politique du Congo. Président fondateur de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), fondée en 1990, il accède à la tête de la République du Congo en 1992 et dirige ce pays jusqu’en octobre 1997. Né le 15 novembre 1931 à Tsinguidi, dans le département du Niari, Pascal Lissouba d’ethnie Nzebi, était marié et père de onze enfants, dont Jeremy Lissouba, député de la deuxième circonscription électorale deux 2e arrondissement de Dolisie.