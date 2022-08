Nécrologie: décès de la femme de Jean Rémy Yama à Dakar

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’il est maintenu derrière les geôles de Gros-Bouquet pour escroquerie et abus de confiance présumée, Jean Rémy Yama vient de perdre sa deuxième épouse. Selon une source proche de la famille, c’est à Dakar que Madame Yama est passée de vie à trépas cette nuit. Un énorme coup dur pour le syndicaliste dont la santé se dégrade continuellement.

Syndicaliste chevronné et enseignant-chercheur, le Pr. Jean Rémy Yama est depuis le 2 mars 2022 incarcéré à la Prison centrale de Libreville sans possibilité de mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée à deux reprises. C’est donc depuis sa cellule que l’intéressé a été informé du décès de sa deuxième épouse il y a quelques heures à Dakar au Sénégal, pays dans lequel il s’apprêtait à se rendre avant d’être empêché.

Déjà en situation de fragilité quant à sa santé qui ne cesserait de se dégrader, le Pr. Jean Rémy Yama est donc à nouveau soumis à une dure épreuve. À cet effet, ses proches et sa famille n’ont pas manqué de montrer leur anxiété et témoigner leur attachement à leur frère de combat. Tout d’abord son collègue enseignant Boniface Roux Boudiala. « Jean Remy Yama, cher ami et aîné […] De là où tu te trouves, je ne peux imaginer ta douleur et ta détresse », a-t-il souligné.

Par ailleurs, un de ses fidèles compagnons de lutte syndicale a tenu à dénoncer l’arbitraire autour de son incarcération. « Je viens d’apprendre le décès de la femme de Jean Remy Yama à Dakar. C’est avec peine que je présente mes sincères condoléances à mon frère et ami détenu arbitrairement à la tristement célèbre prison de Libreville », a indiqué Marc Ona Essangui, leader de la société civile. D’autres acteurs de la vie publique ont souhaité que le Pr. Jean Rémy Yama s’arme de courage.