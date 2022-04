Ndong Sima: «Depuis nos plus jeunes âges, nous avons appris que Libreville était le chef-lieu de la région de l’Estuaire»

Ecouter cet article Ecouter cet article

La décision prise en à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 14 avril 2022, portant sur la désignation de la commune d’Akanda comme chef-lieu de la province de l’Estuaire, statut occupé par Libreville depuis l’indépendance, est loin de faire l’unanimité au sein de la classe politique. La preuve avec la réaction de l’ancien premier ministre Raymond Ndong Sima qui, dans une publication sur son compte Facebook, s’est insurgé contre cette mesure qui vient littéralement bouleverser l’histoire du Gabon. Ci-dessous l’intégralité de son intervention.

« Du projet de loi érigeant Akanda en chef-lieu de province

On apprend avec étonnement, que le gouvernement a retenu un projet de loi visant à faire d’Akanda, le chef-lieu de la province de l’Estuaire.

Comme son nom l’indique, c’est un projet de loi. Il faut croire que les parlementaires sauront traverser les clivages partisans pour ramener du bon sens dans ce projet qui donne à penser que depuis l’indépendance, un vide juridique a prévalu en la matière.

Depuis nos plus jeunes âges, nous avons pourtant appris que Libreville était le chef-lieu de la région de l’Estuaire, devenue la province de l’Estuaire. Et même actuellement encore, les élèves de six ans des écoles primaires savent que Libreville est la capitale de la province de l’Estuaire et la capitale du Gabon tout entier.

Mais au fait, que devient Ntoum où nombre de services administratifs et même des juridictions de cette province ont été installées depuis une dizaine d’années ?

Enfin, la commune d’Akanda qui est déjà, en trafic, plus que saturée est-elle en mesure de recevoir cet afflux administratif ?

Tout cela n’est-il pas excessif et à contrecourant des préoccupations pressantes des populations ?

Raymond Ndong Sima

Ancien premier ministre »