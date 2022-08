Ndjolé: un riverain fauché mortellement par un grumier

Ecouter cet article Ecouter cet article

Mesmin Ekomie Essame, un compatriote a mortellement été fauché par un véhicule de type grumier le jeudi 4 août 2022 à 3 kilomètres du village Mevang non loin de la ville de Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué. Un drame consécutif à un excès de vitesse du chauffeur qui n’a pas pu éviter l’homme qui regagnait son domicile, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le jeudi 4 août dernier à 3 kilomètres du village Mevang non loin de la ville de Ndjolé. Ce jour-là, Mesmin Ekomie Essame se serait rendu dans ses plantations pour y effectuer des travaux champêtres. C’est en rentrant à son domicile à pied après une journée épuisante que le drame aurait eu lieu, d’après des sources concordantes.

Mesmin Ekomie Essame a été fauché par un grumier à vide roulant à vive allure. « Après l’avoir percuté, le mastodonte a traîné le piéton sur plusieurs mètres avant de passer sur son corps et s’arrêter à environ 30 mètres ». Une scène insupportable pour les voyageurs et habitants du village présents sur les lieux du drame. On pouvait apercevoir le corps déchiqueté traînant sur le bitume en plein milieu de la voie.

Craignant d’éventuelles représailles de la part des populations, le chauffeur serait allé se réfugier auprès des gendarmes en poste au village Mevang. Après leur avoir raconté la scène, ces derniers l’ont conduit au domicile du chef du village pour une meilleure protection. Une enquête devra être ouverte laquelle permettra de déterminer les circonstances exactes du décès de Mesmin Ekomie Essame et ainsi le chauffeur devra répondre de ses actes devant la justice.