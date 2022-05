Ndjolé: suspicions après la mort par noyade d’un adolescent

Ecouter cet article Ecouter cet article

La nouvelle tourne en boucle depuis quelques jours déjà à Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué. Vince Arthur Bongo Mbila, compatriote âgé de 19 ans et élève en classe de 5ème au lycée Excellencia se serait noyé dans une rivière le mardi 26 avril dernier. Un drame qui fait couler beaucoup d’encre et de salive et pour lequel les proches de la victime ne semblent pas convaincus par la version donnée par les accompagnants de leur fils, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le mardi 26 avril 2022. Ce jour-là, Vince Arthur Bongo Mbila accompagnés des amis seraient allés se baigner dans une rivière après les épreuves du BEPC blanc. Durant la baignade, le jeune homme aurait soudainement été englouti par les eaux. Ce n’est que 3 jours plus tard que son corps aurait été retrouvé au même endroit par un autre jeune homme.

A l’annonce du drame, les parents de la victime auraient été très peu convaincus par la version des faits qui leur a été rapportée par les personnes se trouvant avec son fils au moment des faits. Un récit pour lequel, ils auraient soulevé de nombreuses interrogations. « C’est une affaire assez étrange. Comment l’enfant va-t’il se noyer dans un endroit qui n’est pas profond et où il a l’habitude de se baigner avec les autres?. Nous attendons plus de détails de la part des autorités judiciaires du Moyen-Ogooué » a déclaré un membre de la famille à notre confrère de L’Union.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les services judiciaires. Laquelle devrait permettre d’avoir les conclusions sur les circonstances exactes du décès de Vince Arthur Bongo Mbila. Les autorités de la ville de Ndjolé ont pour leur part assuré qu’elles mettraient tout en œuvre afin de faire éclater la vérité. Nous y reviendrons.