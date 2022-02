Ndjolé: la Directrice provinciale des TP incarcérée pour détournement de 15.000 litres de carburant

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Prison centrale de Libreville sise à derrière la prison vient d’accueillir 3 nouveaux détenus en l’occurrence Jeannette Ivora, Directrice provinciale des travaux publics de Lambaréné et deux de ses proches collaborateurs. Il leur est reproché d’avoir détourné 15.000 litres de carburant, rapporte notre confrère La Cigale enchantée.

Les autorités judiciaires semblent déterminées à mettre hors d’état de nuire les agents publics aux comportements peu orthodoxes. Après la chasse aux faux postes budgétaires, la mise à l’écart de plusieurs responsables provinciaux des Eaux et forêts, c’est au tour du ministère des Travaux publics de passer sous le scanner de la Justice gabonaise. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la pêche à été bonne pour les magistrats et les enquêteurs.

Pour preuve, la Directrice provinciale des travaux publics, aurait été placée sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Libreville le vendredi 18 février dernier. Selon une source proche du dossier, Jeannette Ivora aurait mis en place un réseau de détournement de ressources publics qui obèrent le bon fonctionnement de la subdivision de Ndjolé. Au terme de l’enquête préliminaire, la responsable provinciale et deux présumés complices ont été épinglés.

Déféré devant le parquet de la République, les 3 agents publics ont eu du mal à se disculper avec des argumentaires quelque « bancales ».

Le juge d’instruction les a inculpé pour détournement présumé de 15.000 litres de carburant. Des indiscrétions font état d’un vaste réseau de vente au noir, de carburant qui oblige la Direction centrale à puiser dans ses ressources pour combler à détournement le vide constaté. La vente de pièces d’engins ne serait pas en reste. Vivement une enquête à grande échelle pour tenter de démanteler ce réseau. Nous y reviendrons !