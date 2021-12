Ndjolé: Jenny Ndjatanga au gnouf pour viol sur sa fille

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jenny Ndjatanga, un compatriote âgé de 40 ans séjourne depuis quelques jours à la maison d’arrêt de Lambaréné. Selon le récit de notre confrère L’Union, ce dernier aurait abusé sexuellement de sa fille âgée de 15 ans depuis plus d’un an, à qui il aurait sommé de n’en parler à personne, sous peine de représailles.

Selon le récit rapporté par L’Union, le vendredi 10 décembre 2021, une femme répondant au nom de R.Mba-N se serait rendue à la brigade centre de Ndjolé accompagnée de ses deux filles R.B et J.N respectivement agées de 15 et 11 ans. La mère se serait rendue auprès des pandores afin de porter plainte contre Jenny Ndjatanga, son ex compagnon. Lequel aurait agressé sexuellement sa fille aînée.

Selon R.Mba-N sa fille de 11 ans aurait indiqué que sa sœur aînée aurait été violée à maintes reprises par leur géniteur. La mère procède donc à un interrogatoire au cours duquel R.B serait passée aux aveux. « Jenny Ndjatanga l’aurait violée, depuis l’âge de 14 ans. Et la dernière fois c’était le 7 décembre 2021 vers 23 heures. Ça s’est passé au stade de Bingoma, à l’école mais aussi au domicile familial. Parfois ça se faisait en présence d’autres enfants » rapporte une source policière au quotidien L’Union.

Des révélations qui vont conduire à l’interpellation du père présumé violeur. Déféré devant le parquet de la République, l’accusé a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Lambarené pour présomption de viol sur une mineure de 15 ans. Il risque jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 50 millions de FCFA au plus, conformément aux dispositions de l’article 36 du nouveau code pénal.