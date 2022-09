Ndjolé: distribution de 1500 kits scolaires aux élèves les 9 et 10 septembre par Alpha Centauri Mining

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de Développement des Communautés locales et sa responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la compagnie minière citoyenne Alpha Centauri Mining SA procédera à la distribution d’un important don en fournitures scolaires les 9 et 10 septembre 2022. Destiné aux apprenants de toutes les écoles ayant des cycles pré-primaire et primaire jusqu’à 12 ans d’âge, ces kits scolaires ont pour but de soutenir l’éducation et d’alléger les familles dans la préparation de la rentrée des classes.

Active dans l’exploitation semi-industrielle de l’or dans la province du Moyen-Ogooué, la compagnie minière Alpha Centauri Mining SA (ACM) n’est pas moins engagée dans le bien-être des populations environnantes. Ainsi, elle a annoncé la distribution d’un important don en kits scolaires dans le chef-lieu du département de l’Abanga-Bigné. À cet effet, la Direction générale d’ACM appelle les parents d’élèves à se rendre au sein des écoles pré-primaire et primaire les 9 et 10 septembre.

Cette action citoyenne tend à devenir une coutume pour les populations de Ndjolé tant Alpha Centauri Mining SA n’est pas à sa première expérience pour le bien-être des populations. En effet, en application au programme républicain dénommé « le minier responsable », ACM procède régulièrement à la distribution de plusieurs dons, dans différents secteurs.

Ce fut notamment le cas dans le domaine de l’éducation en octobre 2021 par la remise de matériels didactiques aux parents d’élèves de Ndjolé d’un don de 10 716 cahiers destiné aux apprenants des différents établissements primaires de la localité inscrits de la 1ère à la 5ème année.

En outre dans le domaine de la santé on compte l’ouverture d’une infirmerie en 2019 aux bénéfices des populations de la rive gauche, ainsi que de nombreux dons en médicaments et matériels qui ont été fait pour le fonctionnement du centre hospitalier de Ndjolé, notamment en 2020 lors de la période de Covid ainsi qu’en cette année 2022.

Aussi durant la crise sanitaire liée au Covid-19, Alpha Centauri Mining SA s’était particulièrement engagée à soutenir les efforts du gouvernement dans cette lutte contre l’ennemi invisible en procédant à la distribution de denrées alimentaires à plus de 500 familles toutes recensées à Ndjolé

Dans le même esprit un projet agricole a été initier en 2020 par ACM avec pour but d’améliorer le panier de la ménagère dans la région de Ndjolé par la culture des denrées alimentaires de premières nécessités tels que piment, aubergine, gombo, tomate, ananas, banane, oseilles, folong… plus ou moins 17 tonnes revendus à un tier du prix local. Certains jeunes sont également formés à ces techniques de culture afin de les rendre autonomes. A ce projet de vie après mine s’ajoute la culture d’eucalyptus.

A ce qui précède nous ne pouvons ne pas évoquer la traditionnelle célébration de la fête de Noël avec les enfants de Ndjolé par la distribution des cadeaux initiée depuis 2019. Sans oublier qu’en plus l’entreprise donnera également 150 kits à la nouvelle localité du village de Ntsenkele où l’entreprise a commencé ses opérations depuis quelques mois.