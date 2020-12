Ndjolé: Alpha Centauri Mining offre 2500 cadeaux aux élèves pour Noël

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale de l’entreprise, Alpha Centauri Mining (ACM) a offert plus de 2500 cadeaux aux élèves de la commune de Ndjolé et sa périphérie, ce lundi 21 décembre 2020. Une aubaine pour ces familles et leurs enfants qui passeront un Noël enchanté, malgré un contexte de crise sanitaire sans précédent dans notre pays. Ce don qui a touché une dizaine d’écoles s’est fait en présence des autorités locales en tête desquelles le préfet du département de l’Abanga-Bigne David Ickombolo Sumakuky, le maire de Ndjolé Jean-Prince Nfoume, le Chef de site d’ACM Serge Simo Ndoundze, le Chef de base pédagogique Biyoghe Bi-Ondo, ainsi que les directeurs d’établissement.

C’est Noël avant l’heure pour les enfants de la commune de Ndjolé et sa périphérie. En effet, l’entreprise Alpha Centauri Mining a procédé à la distribution de 2500 cadeaux aux élèves d’une dizaine d’écoles. Un geste solidaire qui s’inscrit dans la continuité des actions sociales de cette entreprise qui s’investit depuis des années pour le bien-être des populations de cette localité de la province du Moyen-Ogooué.

Touché par ce geste solidaire et conscient des effets bénéfiques pour la santé mentale des enfants en cette période de Noël en pleine crise sanitaire, le maire de Ndjolé, Jean-Prince Nfoume a tenu à exprimer sa satisfaction, tout en encourageant ACM à pérenniser ce type d’action. « Encore une fois, ACM nous honore ce matin par la distribution des cadeaux à nos enfants, à tous les enfants de Ndjolé. C’est un acte très salutaire et ce n’est pas la première fois. Nous ne pouvons qu’encourager cela. », a-t-il indiqué.

Un satisfecit général exprimé par l’ensemble des chefs d’établissement qui ont tenu à remercier ACM pour avoir distribué des sourires à ces élèves et à leurs familles. Pour Moundziegou Moussavou Brice, Directeur de l’école publique de Ndjolé Centre, c’est un honneur. « En mon nom propre et au nom de mes collègues, je tiens à remercier ACM pour l’honneur qu’il fait aux écoles et enfants de Ndjolé, une fois de plus. Nous l’encourageons à continuer sur cet élan », a-t-il précisé.

Alpha Centauri Mining n’en est pas à son premier geste de solidarité en faveur des populations du département de l’Abanga-Bigne et particulièrement de la commune de Ndjolé et sa périphérie. L’entreprise entend apporter sa pierre à l’édifice dans le développement de la localité. Simo Ndoundze Serge, Chef de site d’ACM espère faire plus encore. « Cette journée est particulière pour ACM car les enfants sont notre avenir. Quand un enfant sourit, le monde va bien et vous avez le sentiment d’un devoir accompli. C’est le vœu de notre directeur général de voir tous les enfants de Ndjolé heureux et passer des fêtes dans le bonheur », conclut-il. Vivement Noël prochain !