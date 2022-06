Ndjolé: 19 millions en médicaments et équipements offerts par Alpha Centauri Mining au Centre de santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Active dans l’exploitation de l’or dans la province du Moyen-Ogooué, la compagnie minière Alpha Centauri Mining SA (ACM) a une nouvelle fois démontré qu’elle est une société citoyenne. En effet, le mardi 28 juin 2022, au Centre de santé de Ndjolé, un important lot de médicaments et d’équipements d’une valeur numéraire de près d’une vingtaine de millions de FCFA a été remis aux responsables de ladite structure hospitalière.

C’est en présence des autorités locales au nombre desquelles le préfet du département de l’Abanga-Bigné, du maire de la commune de Ndjolé, du président du conseil départemental ainsi que des responsables administratifs de la structure hospitalière que les responsables administratifs d’ACM, ont procédé, ce mardi 28 juin 2022, à la remise d’un important lot de médicaments et de matériel informatique et bureautique pour le fonctionnement du centre hospitalier de Ndjolé pour l’amélioration de la prise en charge des malades pour un montant global de 19 millions de FCFA.

Composée à plus de 95% de médicaments, l’importante dotation est destinée aux populations du département de l’Abanga Bigné. « Nous sommes une entreprise citoyenne et depuis notre implantation à Ndjole nous avons toujours eu à cœur d’être au plus près des populations. Cela s’accompagne par le soutien dans divers secteurs et structures dans le besoin. Cela a toujours été une habitude pour nous que ce soit pour le centre médical de Ndjole ou aux côtés des élèves » a déclaré Serge Simo, géologue et chef de site ACM. Non sans manquer de préciser que d’autres actions du genre sont en cours dans cette localité.

Une action solidaire orientée vers la population qui n’a pas laissé indifférent Jean Prince Mfoume, le premier citoyen de la ville de Ndjolé qui a tenu à traduire sa profonde reconnaissance à l’opérateur économique. « Fournir des médicaments pour toute une commune n’est jamais une tâche facile. Un véritable ouf de soulagement pour les populations aussi bien locales que celles des autres villes de passage à Ndjole. Au nom des populations que je représente je ne peux que les en remercier », a-t-il déclaré. Des propos également soutenus par Inamm Paterne, médecin chef du centre de santé.

Il faut souligner que cette action n’est pas la première du genre. On peut entre autres citer l’ouverture d’une infirmerie à Makala dont les soins et médicaments sont prescrits gratuitement, la célébration de la fête de Noël avec les enfants de Ndjolé depuis 3 années successives déjà, la distribution 15 tonnes de denrées aux populations durant le covid-19 ou encore le lancement d’un projet agricole et formations des jeunes aux techniques agricoles depuis 2021. Un ensemble d’actions qui s’inscrit dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale des entreprises et qui cadre parfaitement avec la politique sociale du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

L’année académique 2021-2022 écoulée Alpha Centauri Mining SA a distribué près de 10716 cahiers au profit des élèves des établissements primaires et pré primaires du département de l’Abanga Bigne. Ces dons rentrent en adéquation avec la politique de responsabilité sociétale vis-à-vis des populations de cette localité prônée par Alpha Centauri Mining S.A (ACM), qui est en droite ligne avec la politique RSE de son excellence le Président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en matière de prise en compte et d’amélioration des conditions de vie des populations.

