Ndendé: porté disparu depuis 2010, il est retrouvé au Cameroun 12 ans après

Aimé Poaty, un compatriote a récemment été l’auteur d’un scénario digne des plus grandes productions hollywoodienne. Ce dernier originaire de la province de la Ngounié dans le département de la Dola a été signalé disparu courant l’année 2010, rapporte le site Gaboninfos. 12 ans après, l’homme a récemment été retrouvé dans un village camerounais à la surprise générale.

Il ne se passe plus une semaine au Gabon sans que les réseaux sociaux ne soient bondés d’avis de recherche. En effet, que ce soit pour des enfants, des jeunes adolescents ou même des adultes disparus, Facebook devient le tremplin par excellence des avis de recherche. Ceci s’expliquerait par l’importance du partage d’informations publiées par les utilisateurs du réseau social. C’est sans doute dans l’espoir de retrouver au plus vite leurs proches que certaines personnes n’hésitent pas à y publier leurs avis de recherche. Et heureusement pour cette fois les recherches ont porté leurs fruits.

Alors qu’il recherchait Yohan Rahimi Odounga, un jeune de 26 ans disparu le 25 mai 2022 sur une exploitation d’or de la Société équatoriale des mines (SEM) du Gabon située entre Mitzic et Oyem province du Woleu-Ntem , Charles Ona aurait fait une drôle de rencontre. Il aurait au cours de ses recherches retrouvé un autre compatriote, lequel aurait disparu dans la même forêt il y a 12 ans. Dans une vidéo publiée sur Facebook, l’homme aurait indiqué s’appeler Aimé Poaty, originaire de Ndendé et appartenant à la famille Poaty au centre de Ndendé.

Une aubaine pour la famille, tant l’insécurité grandissante au Gabon et singulièrement à Libreville, a fini par imposer qu’en cas de disparition même d’un jour, l’hypothèse du décès soit prioritaire. Enfin réunies à nouveau, les proches pourront allègrement profiter d’Aimé Poaty. La découverte de cet homme suscite néanmoins de nombreuses interrogations. Ou se trouvait-il pendant tout ce temps? Pourquoi n’avoir pas pris attache avec sa famille ? Autant de questions qui mériteraient des réponses.