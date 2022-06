Ndendé: les candidats au BAC venus des autres villes expulsés à la suite d’une bagarre

Ecouter cet article Ecouter cet article

La ville de Ndendé, chef-lieu du département de la Dola a été le théâtre d’un curieux événement le mercredi 22 juin 2022. En effet, les candidats logés à l’école publique sise au centre ville au Carrefour du Bonheur, ceux étant au lycée Paul Marie Yembit ont été expulsés et renvoyés dans leurs villes. Une situation consécutive à une bagarre qui aurait eu lieu entre deux individus, rapporte une source sur place.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 21 juin 2022. Ce jour-là, des jeunes garçons seraient rentrés avec des filles en état d’ivresse se trouvant dans un autre établissement. L’un des garçons restés au dortoir n’aurait pas apprécié cette attitude et aurait alors demandé à ce que les jeunes filles qui semblaient avoir été droguées soient raccompagnées chez elles. Une demande à laquelle l’un des individus va répondre par la négation.

Une bagarre aurait alors éclaté et durant celle-ci, l’un des jeunes hommes se serait saisi d’une bouteille. Il l’aurait ainsi utilisée comme arme blanche et aurait blessé son adversaire à la tête. Alertés par les cris, les membres de l’administration vont prévenir les éléments de la Gendarmerie afin de ramener le calme dans le dortoir. Une fois sur les lieux, les pandores après reconstitution des faits vont alors se concerter avec l’administration afin de savoir ce qu’il y a lieu de faire.



Le lendemain, tous les élèves en provenance de Lébamba auraient été expulsés et renvoyés dans leur ville. Faisant ainsi payer aussi bien les auteurs de l’altercation que les innocents. Les candidats pour l’heure ne savent pas comment ils feront pour la suite d’autant plus que les résultats du baccalauréat n’ont pas encore été publiés et que certains sans famille à Ndendé pourraient revenir en cas d’admissibilité au 2nd tour. Gageons que les autorités locales parviendront à proposer une solution pour ces derniers qui sont également victimes des actes commis par autrui.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris