Naufrage de l’Esther Miracle: 5 jours de recherches infructueuses, quid du remorquage du bateau ?

Les opérations de recherches du navire Esther Miracle sont désormais infructueuses depuis environ cinq jours. Une première depuis le naufrage du navire survenu le 09 mars dernier. Cette situation ne manque pas de susciter des réactions de la part de certains compatriotes qui estiment qu’il est temps de procéder au remorquage de l’épave du navire.

Si les opérations de recherche des personnes disparues dans ce drame du navire Esther Miracle se poursuivent inlassablement, il n’en demeure pas moins que depuis le lundi 27 mars dernier, le bilan provisoire des recherches reste inchangé à ce jour. Une situation qui ne cesse de susciter une vague de réactions à travers l’opinion.

En effet, à ce jour, le bilan provisoire des opérations de recherche se chiffre à 124 secourus et 30 décès dont 28 corps identifiés. Et ce, depuis plus d’une semaine. Soulignons qu’à l’issue de l’interdiction des voyages maritimes, le gouvernement sur instruction du président de la République Ali Bongo avait lancé une enquête administrative et judiciaire afin de déterminer les raisons de ce drame qui a plongé la nation entière dans l’émoi.

En plus de rendre compte de l’enquête, les populations attendent désormais que l’épave du navire Esther Miracle soit remorquée afin d’être fouillée à terre. Et ce, après plusieurs semaines écoulées. Gageons que le gouvernement tiendra parole afin de pouvoir apaiser les cœurs des familles endeuillées.