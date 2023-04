Nations-Unies: Ossouka Raponda pour une mutualisation des forces dans la lutte contre le terrorisme

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 28 mars dernier, la vice-présidente de la République, Rose Christiane Ossouka Raponda a pris part à New-York a un débat de haut niveau initié par la Mozambique. S’expirmant au cours de cette rencontre axée sur la lutte contre le terrorisme, cette derniere a plaidé pour une vaste coalition mondiale en vue de la lutte contre ce fléau.

En effet, la présente de la vice-présidence de la République Rose Christiane Ossouka Raponda, témoigne de la volonté et de la détermination des plus hautes autorités de notre pays à mener , autant que nécessité, un combat sans merci contre ce fléau qui déstabilise certaines régions du continent. Entraînant par là même, un déplacement des populations, l’accroissement des inégalités, la pauvreté et des violences en tous genres.

En présence du président de l’Union africaine (UA) , le Comorien Azali Assoumani , du chef de l’État mozambicain, Filipe Jacinto Nyusi, et du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guerres , Rose Christiane Ossouka Raponda a relevé la nécessité de combattre ce mal à la racine en s’attaquant aux conditions telles que la précarité, l’exclusion sociale et le non-respect des droits fondamentaux de la personne, qui font son lit en mutualisant les efforts des pays du continent. Tout en favorisant la coopération entre les Nations-Unies, les organisations sous-régionales et régionales.

Par ailleurs, la vice-présidente Rose Christiane Ossouka Raponda a mis à profit son séjour aux États-Unis en allant à la rencontre de la diaspora vivant dans cette partie du monde. Au cours de cette rencontre, elle a eu un échange franc et vif avec certains d’entre eux. Tout en les invitant à construire la paix nationale et la préservation de la paix dans notre pays.