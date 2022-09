Nations unies: Ali Bongo pour la paix et la  sécurité dans le monde

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 21 septembre, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a pris part à l’ouverture du débat général de la 77ème Assemblée Générale des Nations Unies. S’exprimant au New York hall, le président de la République a lancé un plaidoyer en faveur de la paix et de la sécurité dans un contexte mondial marqué par des tensions dans plusieurs régions et une crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.

En effet, devant les Chefs d’Etat et responsables de la Communauté internationale, le Chef de l’Etat a prononcé son allocution de circonstance sur le thème « Un moment décisif, des solutions transformatrices à des défis interdépendants ». Occasion pour le numéro un gabonais d’évoquer entre autres l’impact de la pandémie de Covid 19 sur le monde, la culture du dialogue pour appréhender ou régler tous différends tant au niveau sécuritaire qu’économique.

Sur le plan domestique, le chef de l’Etat est revenu sur l’adhésion du Gabon au Commonwealth, qui pour lui est « une opportunité pour notre jeunesse et le milieu des affaires avec une ouverture sur des horizons plus vastes ». Il a également évoqué dans son discours, la question de l’accès à l’éducation et de la sanctuarisation des écoles, tout comme le rôle de la Femme, qui occupe une place de choix dans les questions de gouvernance.

Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur la question des changements climatiques et de la biodiversité dont le Gabon s’est fait le champion. Sur les questions de paix et de sécurité internationales, le Chef de l’Etat, comme à l’accoutumée, a prôné les vertus du dialogue et de la négociation. Il a pour se faire lancé un appel à la Communauté internationale pour un respect des engagements pris sur les questions de paix, de sécurité et de dignité pour les peuples du monde entier.