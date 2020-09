Nations unies: Ali Bongo appelle à la levée de l’embargo contre Cuba

L’allocution du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba lors de la 75ème session de l’Assemblée générale des Nations unies aura été l’occasion de lancer un plaidoyer en faveur de la levée de l’embargo contre Cuba. Un appel qui, selon le numéro un gabonais, s’inscrit dans la nécessité de défendre et garantir de bonnes conditions de vie aux peuples.

Si en 2009 l’Assemblée générale des Nations unies, avait condamné pour la 18ème fois l’embargo contre cet État insulaire communiste des Caraïbes par 187 voix contre 36, le sujet était l’un des sujets évoqués dans le discours du président gabonais. En effet, Ali Bongo Ondimba profitant de cette tribune a relevé que pour perpétuer l’engagement de l’ONU envers les peuples du monde

Un engagement qui ne saurait aboutir si de « nombreux peuples et des êtres humains demeureront en proie au fardeau de sanctions iniques et souvent injustes ». C’est dans cette optique qu’Ali Bongo Ondimba a lancé un « appel solennel pour la levée totale de l’embargo qui frappe Cuba depuis plusieurs décennies ». Une éventualité qui selon le numéro un gabonais permettra « à ce pays de réaliser les Objectifs de Développement Durable ».

Pour rappel, c’est le 25 janvier 1962, que l’Organisation des États américains (OEA) avait décidé de l’exclusion de Cuba. Une décision qui aura pour conséquence la rupture de toutes les relations commerciales, diplomatiques et aériennes entre l’île et les autres pays du continent, à l’exception du Mexique et du Canada.