Nations-Unies: Abdou Abarry nommé à la tête de l’UNOCA

Après 5 ans au poste de Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Afrique centrale et chef du Bureau régional des Nations Unies dans cette sous-région (UNOCA), François Louncény Fall devrait quitter cette fonction. En effet, il sera remplacé à ce poste par le Nigérien Abdou Abarry dont la nomination est intervenue le 28 juillet au siège des Nations Unies, à New York.

Arrivé en 2017 à la tête du Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale, l’ancien ministre des Affaires étrangères guinéen avait pour mission, de renforcer le rôle joué par l’ONU dans l’instauration de la paix et de la sécurité dans la région; en exerçant au nom du Secrétaire général ses bons offices dans les domaines de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. D’ailleurs le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, n’a pas manqué de relever « le dévouement et l’excellent leadership » dont il a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions.

Après cinq ans et demi, François Louncény Fall cède sa place à Abdou Abarry, nommé la semaine écoulée en tant que nouveau Représentant spécial du secrétaire général pour l’Afrique centrale et chef de bureau de l’Unoca.Ancien fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères du Niger, le nouveau promu, qui était depuis 2019 Représentant permanent de son pays au siège de l’ONU à New York, jouit d’une vaste expérience dans les domaines politiques et diplomatiques, selon les Nations-Unie.

Titulaire d’une maîtrise de relations internationales de l’École supérieure d’administration et des carrières juridiques de Lomé (Togo), et d’un diplôme de l’Institut des relations internationales du Cameroun, Abdou Abarry a une parfaite connaissance des arcanes diplomatiques africain. Il avait servi comme Représentant spécial du président de l’Union africaine (UA) et Chef du Bureau de liaison de l’UA en République démocratique du Congo (2016-2019). Par ailleurs, de 2014 à 2016, il a dirigé le Bureau de liaison de l’UA auprès de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à Abuja, au Nigéria.