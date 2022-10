National foot: reprise décalée pour cause d’éliminatoires de la CAN U-23

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’annonce faite par les autorités compétentes en charge de l’organisation du championnat national de football. Initialement prévu débuter le 29 octobre 2022, le National foot 1 du Gabon reprendra un jour avant soit le 28 octobre prochain.

C’est désormais une certitude. Dans son communiqué, la Ligue nationale de football (Linaf) annonce que la reprise des hostilités est ramenée au 28 octobre 2022. Un décalage qui serait lié au début des éliminatoires pour la CAN U-23.

En effet, la date initialement fixée coïncide avec celle de la Confédération africaine de football (CAF). Le 29 octobre 2022, les Panthères juniors devront croiser le fer avec la sélection de Madagascar. Une manche retour qui nécessite le soutien du 12ème homme qui n’aurait pas pu suivre deux lièvres à la fois.

Ainsi donc la première journée de Championnat national de première division se déroulera le 28 et le 30 octobre 2022. Le calendrier présenté en fin septembre dernier demeure inchangé et les équipes engagées n’ont plus qu’à se parer pour disputer une saison de football pleine.