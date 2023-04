National foot 1: Mangasport sacré champion de la phase aller

Ecouter cet article Ecouter cet article

Auteur d’une première partie de National foot 1 plus que sérieuse, l’AS Mangasport s’adjuge le titre honorifique de champion de la phase aller. Le club de Moanda a obtenu 8 victoires, 3 nuls et concédé 2 défaites pour un total de 27 points à 3 longueurs du promu CS Bendje.

Après un passage à vide, la saison écoulée sous le format de poules dû à la crise Covid-19, l’écurie de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) semble prête à renouer avec son passé glorieux sous Médard Lusadusu Basilwa. Pour y parvenir, les Moandais ont livré une première partie de championnat solide avec seulement 2 défaites au compteur.

En 13 journées disputées, les joueurs de l’AS Mangasport ont glané 8 victoires et éviter la défaite à 3 reprises. Soit un total de 27 points sur 39 possibles. Aucun des cadors n’étant parvenu à se hisser à son niveau quasi impérial, le club truste à la première marche du podium. Seul le Centre Sportif de Bendje semble disposé à lui faire de l’ombre en cas de baisse de régime.

Un sacre honorifique de champion de National foot 1 phase aller qui pourrait leur permettre de s’y agripper et de corriger les quelques tares remarquées notamment face aux gros poissons. Tout en bas du peloton figurent l’Union sportive d’Oyem (USO) et Lozosports qui ont respectivement connu la défaite à 8 et 10 reprises. Sauf miracle, les carottes s’annoncent cuites pour ces écuries.