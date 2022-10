National foot: l’IFAP Sports Médias Gabon, le partenaire clé pour l’autonomisation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 5 octobre dernier marquera inéluctablement l’histoire du football professionnel gabonais. Et pour cause, soucieux de mettre en musique l’autonomisation du National foot 1 et 2, la Ligue nationale de football (Linaf) a présenté aux présidents des clubs, l’IFAP Sports Médias Gabon (IMSG), un nouveau partenaire chargé d’ériger un nouveau mode de financement du football local grâce à la régie publicitaire.

C’est en application des résolutions des Assises sur le National-Foot tenues l’année dernière que le président de la Ligue nationale de football a procédé à la présentation de l’entreprise adjudicataire chargée de mettre sur pieds une régie publicitaire capable de soutenir de manière pérenne et opérationnelle l’élite du football national comme établi dans les industries du sport roi sous d’autres cieux.

Pour Brice Mbika Ndjambou, il s’agit de ni plus ni moins de prendre les devants en changeant le mécanisme de financement du National foot qui devrait s’autonomiser avec la fin de l’accompagnement financier de l’État d’ici à 2025. Face aux responsables des clubs de l’élite, le Président de la Linaf a soutenu qu’il est plus que jamais temps de changer de paradigme pour le développement du football local.

Présenté comme l’alternative solide, l’IFAP Sports Media Gabon a par la voix de son Directeur général annoncé les couleurs. S’appuyant sur ses 30 ans d’expérience dans le domaine, Éric Durand a rappelé le rôle qui est désormais le leur. « Notre rôle est d’accompagner la Linaf dans la recherche des ressources financières suite aux recommandations des Assises du football », a-t-il souligné.

Pour y parvenir, le Directeur général de l’IFAP Sports Media Gabon a prévu composer avec les partenaires locaux. « Nous allons contacter les entreprises de la place et leur rappeler la nécessité de financer le football gabonais […] Ça fonctionne ailleurs, et je sais que ça va fonctionner ici », a déclaré Eric Durand. Un gage qui devrait redonner le sourire aux acteurs du National foot qui opérera un pas de géant vers la professionnalisation tant espérée.