National foot: faute de stade, l’USO recevra sur le terrain de l’USB

C’est la décision rendue le lundi 30 mai dernier par la Ligue nationale de football professionnel (Linafp). En effet, constatant « l’impraticabilité » du stade Akouakam, le président de ladite instance Brice Mbika Ndjambou, a ordonné la délocalisation des rencontres du National foot 1 de l’Union sportive d’Oyem (USO) vers le stade Gaston Pérylle de Bitam et ce, à compter de la 5ème journée.

« Au regard de l’impraticabilité du Stade d’Akouakam sur lequel nous discutons localement les rencontres de National Foot, la Ligue nationale de football professionnel (Linaf) décide momentanément de délocaliser notre stade de réception », est-il indiqué dans le communiqué de l’Union sportive d’Oyem daté du lundi 30 mai dernier.

Une nouvelle accueillie comme un bombe dans les artères du chef-lieu de la province du Woleu-Ntem. Et pour cause, les supporters Oyemois se disent étonnés par une telle décision qui n’obéirait à aucune logique. « On a un stade ici à Oyem qui a abrité la Coupe d’Afrique des nations. Il est réhabilité n’est-ce pas ? On va faire quoi à Bitam », a déploré Émane un inconditionnel d’Akouakam.

Comme ce supporter de longues dates, d’aucuns se questionnent sur l’intérêt d’une telle délocalisation et l’impact sur l’affluence. Si les supporters étaient prêts à consentir l’effort de payer 500 FCFA pour rallier Assok-Ngom où est érigé le Stade d’Engong, il semble peu envisageable qu’ils payent le prix fort pour effectuer un aller-retour sur Bitam. Qui plus, le terrain de leur ennemi dans le Derby du Nord.