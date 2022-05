National foot D1: une reprise fracassante avec les cartons d’USB et Stade Mandji

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 14 mai dernier, marquant la reprise effective du National foot Gabon a tenu toutes ses promesses notamment pour les clubs de D1. Et pour cause, les 4 rencontres disputées se sont achevées sur des scores en l’occurrence avec les écrasantes victoires de USB et Stade Mandji sur Akanda FC et Stade Migovéen.

C’est devant des stades de football qui semblent regagner un peu de ferveur footballistique après 2 ans de silence que les clubs gabonais de première division a fait leurs premiers pas dans ce mini championnat du National foot. Le moins que l’on puisse dire c’est que la patience a payé pour les spectateurs qui ont voulu communier avec leurs équipes favorites.

Dès 14h30, les stades Monedan, Gaston Pérylle et Migolet étaient parés à accueillir les rencontres retenues pour cette première journée. À Bitam, rien ne présageait un scénario catastrophique pour Akanda FC qui a a été étrillé par USB grâce à un hat-trick de Maice Nguele et un but d’Elo-Onouviet. Même son de cloche à Port-Gentil.

Dans la cité pétrolière, le Stade Mandji s’est quasiment entraîné face à son adversaire stadiste du Moyen Ogooué avec une belle victoire 4 buts à zéro. Après l’ouverture d’Aubame Bekale, ce sont Boutabanene et Michel Manime qui vont enfoncer le clou. La sensation viendra du Monedan avec la victoire sobre et bette de l’ambitieux As Pélican sur le géant CF Mounana sur 2 buts à 0. Bouenguidi Sports s’est rassuré 2 à 1 contre le FC 105. La suite de la journée a lieu ce dimanche dès 15h30.