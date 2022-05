National foot: ça passe pour l’As Dikaki, Lozo et Manga se neutralisent

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le dimanche 15 mai dernier marquait la suite de la première journée du championnat national de football de première division du Gabon. Au stade Idriss Ngari, l’As Dikaki a pris le dessus sur l’AO CMS sur le score de 2 buts à O pendant que Lozosport et As Mangasport se sont neutralisés 1 but partout dans ce derby du Sud-est.

Après une veille prolifique où le Stade Mandji et l’Union sportive de Bitam ont revêtu leurs vestes taille patron face au Stade Migovéen et Akanda FC, c’était au tour des clubs du sud du pays d’entrer en lice. Hasard du calendrier, cette première journée du National foot 1 a proposé une affiche alléchante qui n’a pas manqué de faire languir plus d’un. Il s’agit du derby du Sud-est opposant Lozosport de Lastourville à l’As Mangasport de Moanda.

Une rencontre tiède qui a fini par s’animer crescendo jusqu’à ce que la température embrase le stade Mbeba de Lastourville. Bien que surchauffé, le stade n’a pas fait comble. Les quelques supporters présents ont pu contempler les buts de Roland Betoughe et Mensah respectivement pour les locaux et les visiteurs. Un match nul qui a réfréné les ardeurs du kop des deux équipes qui annonçaient des victoires écrasantes.

Autre rencontre au menu, l’Association sportive du Centre Mbérie Sportif (AO CMS) qui s’est faite étrillée à domicile contre l’association sportive Dikaki venue tout droit de la Ngounié. Une rencontre totalement maîtrisée par les visiteurs qui se positionnent d’ores et déjà comme un outsider à la course finale d’autant plus que cette année obéit à un mini championnat de 2 poules de 7 équipes chacune. Ci-dessous, les résultats complets de cette première journée du National foot D1.

Poule A

CF Mounana vs AS Pélican (0-2)

Bouenguidi Sports vs FC 105 (2-1)

Stade Mandji vs Stade Migoveen (4-0)

Poule B

US Bitam vs Akanda FC (4-0)

Lozosport vs As Mangasport (1-1)

AO CMS vs As Dikaki (0-2)