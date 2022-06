National foot: As Pélican et USB leaders, Stade Mandji taille patron face à un CF Mounana tiède

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 6ème journée du National foot D1 débutée le samedi 11 juin dernier a enregistré 3 rencontres avec respectivement deux matches de la poule A et un seul de la poule B. De son côté le Stade Migovéen a été étrillé 4 buts à zéro par AS Pélican tandis que Stade Mandji dominait CF Mounana 3-1. Malgré un nul contre Missile FC, l’USB conserve la tête.

C’est une 6ème journée assez particulière étant donné que seules 3 rencontres se sont jouées sur tous les terrains en attendant la suite de cette journée le mercredi prochain. Dans la Poule A, le duel du Moyen-Ogooué opposait le Stade Migovéen à l’ambitieux As Pélican. Sans surprise, ce sont les visiteurs qui l’ont emporté 4 buts à zéro. Une victoire importante qui leur permet de rejoindre le Stade Mandji en tête dudit groupe.

D’ailleurs, les Marigovéens peuvent se targuer de réaliser un démarche de championnat tout feu tout flamme. Pour preuve, c’est presque sans sourciller qu’ils n’ont fait qu’une bouchée du CF Mounana sur le score de 3 buts à 1. Les joueurs du président Hervé Patrick Opiangah ont livré une tiède prestation ponctuée d’incompréhensions dans le style de jeu. Dans la poule B c’est l’Union sportive de Bitam (USB) qui a tiré son épingle du jeu face à Missile FC.

Devant son kop en délire, les Bitamois ont montré deux visages au stade Augustin Monedean de Sibang. Plus entreprenants à l’entame de la partie, la pression va connaître un coup de mou en deuxième partie jusqu’au coup de sifflet final sur le score nul 1-1. La rencontre a été rehaussée par la présence de 3 gloires de l’équipe nationale de football senior à savoir les Capitaines actuel et passé Bruno Ecuele Manga et Paul Ulrich Kessany mais également d’Éric Mouloungui. Preuve que ce mini-championnnat suscite de l’intérêt.