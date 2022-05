National foot: après la chine, Malick Evouna débarque à l’As Pélican aux côtés de Bitseki 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les activités sportives dont le National foot D1 et D2 reprendront le 14 mai 2022, les équipes engagées s’arment pour négocier au mieux cette mini compétition de 2 mois qui devrait permettre de faire participer les clubs locaux aux compétitions africaines. À cet effet, l’As Pélican semble avoir flairé le bon coup en enroulant successivement Malick Evouna et Yves-Stéphane Bitseki Moto.

Le mercato version gabonaise a tout l’air d’un marché de relance pour certains footballeurs en perte de vitesse et sans club. Après avoir enrôlé quelques-uns des espoirs partis trop tôt vers l’étranger l’As Pélican a décidé de passer à la vitesse supérieure avec la venue remarquable et remarquée de l’ancien membre du trio des Panthères du Gabon, Malick Evouna. Ce dernier s’engage avec le club de la province du Moyen-Ogooué en espérant rebondir et partager son expérience aux plus jeunes.

Âgé de seulement 30 ans, le ressortissant de Minvoul espère se relancer comme son cousin Pierre-Emerick Aubameyang qui connaît une seconde jeunesse au FC Barcelone après avoir été mis à la porte par Mikel Arteta chez les Gunners d’Arsenal FC. Seul bémol, le joueur formé au Cercle Mbéri Sportif (en) et passé par Wydad de Casablanca, Al Ahly, devra lutter contre les blessures incessantes qui l’ont empêché de se maintenir parmi les meilleurs buteurs africains.

Autre renfort et pas des moindres, le retour au bercail de l’ancien portier numéro un de l’Union sportive de Bitam (USB) Yves-Stéphane Bitseki Moto. Son expérience saura permettre à l’As Pélican d’être à la hauteur de ses ambitions non masquées : redevenir un grand du national foot . Pour y parvenir, le club de Lambaréné espère que ses deux internationaux qui envisagent d’être rappelés par Patrice Neveu en vue des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 qui se déroulera en Côte d’Ivoire.