National Foot 2021-2022: des récompenses individuelles et collectives à la hausse ! 

Si le National foot 1 et 2 2021-2022 a été marqué par une profonde réforme en droite ligne avec les assises du football, il est tout de même évident que « l’athlète est au centre ». Franck Nguema a mis les petits plats dans les grands en récompensant de manière individuelle et collective les meilleurs acteurs du sport roi à hauteur de 11 500 000 FCFA.

Vivre de son art n’était encore qu’un rêve pour l’ensemble des footballeurs locaux. Pourtant, grâce à l’engagement sans faille du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba et le dévouement du ministre des Sports Franck Nguema. Preuve de cet intérêt pour la question, l’Etat a procédé à la distribution de quittances du Trésor public d’une valeur de 11 500 000 FCFA au titre des récompenses individuelles.

Il s’agit des prix des meilleurs buteurs D1 et D2 avec respectivement 5 millions FCFA et 2 millions FCFA. Les meilleurs gardiens ont empoché 1 million FCFA et 500.000 FCFA. Les entraîneurs n’ont pas été en reste puisque les meilleurs entraîneurs ont empoché 1 million FCFA et 500 000 FCFA. Chez les arbitres, l’équité a été respectée avec 500 000 FCFA pour les meilleurs arbitres principaux et 250 000 FCFA pour les assistants.

À ces récompenses individuelles, s’ajoutent les prix dédiés aux équipes. Un montant de 150 millions FCFA a été payé aux différentes écuries de première et deuxième divisions qui se sont distinguées durant toute la saison sportive écoulée. Le Stade Mandji a engrangé 80 millions FCFA quand Mangasport a empoché 20 millions FCFA. Même scénario en D2 avec le CSB et Vautours Club avec respectivement 30 et 20 millions FCFA.