National foot: 14 équipes de D1 et D2 en lice ce samedi

Après deux années de sommeil, le championnat national de football du Gabon (National-Foot) reprend du service ce samedi 14 mai 2022 avec 6 affiches alléchantes en première division soit 3 rencontres par Poule dès 15h30 dont le très sérieux CF Mounana contre l’ambitieux As Pélican, voire le derby du Sud-est entre Lozosport et As Mangasport.

Les férus du sport roi ne devraient pas connaître un weekend lambda. Et c’est peu de le dire puisque ces derniers seront fournis en affiches de football gabonais. En effet, conformément au calendrier rendu public par le président de la Ligue nationale de football (Linaf), Brice Mbika Ndjambou, la première journée de reprise du National foot D1 débute ce samedi 14 mai 2022 avec 6 rencontres. Tandis que la D2 livrera 5 matchs tout le weekend.

Pour ce qui est des rencontres qui s’annoncent tonitruantes , il y a le très attendu CF Mounana contre As Pélican. Un bras de fer entre deux équipes qui se sont renforcées de manière efficiente à la veille de la reprise. Dans le même temps, Bouenguidi Sports croisera le fer avec FC 105 qui aspire à redevenir un grand club national avec une léthargie. Un duel de stadistes aura lieu à Pc Divoungui entre le Stade Mandji et le Stade Migovéen.

La poule B lancera les hostilités dans le Woleu-Ntem où Akanda FC ira défier l’US Bitam au mythique Gaston Pérylle. La suite de la première journée aura lieu le dimanche 15 mai prochain avec un somptueux A.O CMS contre As Dikaki. Que dire du Derby du Sud-est entre Lozosport et As Mangasport. Les supporters de ces clubs espèrent vivre des instants indélébiles. La D2 ne sera pas en reste avec des belles rencontres Moanda FC contre Panthères du C.R.

Nguen’Asuku pour sa part va tenter de se défaire du surprenant Vautour Club qui ne cesse de prendre son envol. Adouma FC sera opposé à Ogooué FC dans une opposition de styles qui promet des buts et des surprises. Nouvelle arme forte du national foot 2, AFJ espère confirmer tout le bien qu’on lui pense face à Ombilanziami en perte de vitesse depuis quelques années. La journée s’achèvera le dimanche 15 mai 2022 avec un délicieux CSB contre Oyem AC. Les rencontres se joueront en simultané à 15h30 les deux jours.