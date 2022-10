National foot 1: Stade Mandji leader, CF Mounana à la peine

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pour cette reprise du National foot 1 le vendredi 28 octobre dernier, la tendance a été aux courtes victoires et aux matchs nuls. Seulement 17 buts inscrits en 7 matchs qui ont tout de même hissé Stade Mandji en tête du championnat quand CF Mounana côtoie les abîmes.

Tenue entre les 28 et 30 octobre derniers, la première journée du National foot 1 a vu l’ensemble des acteurs rechausser leurs crampons et particulièrement en forme après des vacances courtes. Le vendredi, le promu Vautours FC accrochait Missile FC sur un score de 1 partout. De son côté, l’Union sportive d’Oyem (ISO) perdait la face à domicile contre As Mangasport.

Dans le sud, Bouenguidi Sport a dominé le CF Mounana qui continue d’inquiéter malgré l’investissement financier de sa direction. Attendue, la rencontre au sommet As Dikaki contre l’Union sportive de Bitam (USB) s’est clôturée sur un score de 0 but partout. Champion en titre, le Stade Mandji a débuté son opération conservation de titres par une victoire sur Lozo Sports.

Annoncé en reconstruction, l’As Pélican continue de montrer des largesses dans les résultats et l’implication sur le terrain. C’est l’A.O Centre Mberi Sportif (CMS) qui en a profité pour finalement s’imposer 2 buts contre 1. La journée s’est achevée avec l’ambitieux champion de division 2, le Centre sportif de Bendje qui a pris le dessus logiquement sur le Football Club Canon 105 qui n’a pas su allumer la mèche.