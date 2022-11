National foot 1: Stade Mandji et CSB leaders, Mounana et Pélican dans les abysses

Ecouter cet article Ecouter cet article

La deuxième journée de National foot 1 a été particulièrement animée en dépit d’un faible nombre de buts. D’ailleurs, seuls Centre sportif de Bendjé et le Stade Mandji ont su tirer leurs épingles du jeu en confirmant leurs premières victoires tandis que CF Mounana et As Pélican continuent de broyer du noir dans les abysses du classement.

Venus en masse sur les différentes pelouses de National foot 1, les supporters ont, pour la plupart, été déçus d’assister à des rencontres quasi stériles en termes de buts. Dans ce dessert offensif, il y a néanmoins des équipes qui ont su maintenir tout le bien qu’on leur pensait depuis l’ouverture de cette nouvelle saison sportive. C’est le cas du Stade Mandji qui semble sur la même lancée que l’année écoulée.

Champion en titre, le club de la commune de Port-Gentil s’est défait de Missile FC sur le score de 2 buts à zéro. Même son de cloche pour le Centre sportif de Benjé qui a dominé Bouenguidi Sport 3 buts à 1. Deux résultats qui font des clubs de la province de l’Ogooué-Maritime, les deux leaders de ce National foot 1. Moins bruyant, Mangasport poursuit sur la voie du succès avec une seconde victoire.



Les clubs originaires du Woleu-Ntem peinent à trouver leur vitesse de croisière. L’Union sportive d’Oyem (USO) a quelque peu rectifié le tir en disposant de Lozosport sur la plus courte des marques. De son côté, l’Union sportive de Bitam (USB) n’a pas pu faire mieux qu’un match nul. Le deuxième en deux journées. De quoi faire grandir les inquiétudes du Kop. À Mounana, c’est la descente aux enfers en ce début de saison.