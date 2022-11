National foot 1: Les Oyemois étrillés 7-0 par le Stade Mandji

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 3eme journée du National foot 1 a été particulièrement pauvre en buts mais riche en sensation. En effet, sur les 14 réalisations enregistrées, l’association sportive olympique Stade Mandji en a inscrit la moitié et ce, face à L’Union sportive d’Oyem (USO) qui s’est prise la plus grosse culottée de son histoire récente.

À l’instar d’un Bayern Munich – FC Barcelone qui avait tourné à la déroute pour les Catalans, il est des rencontres de football où une des équipes se montre au-dessus en tous points de l’autre. L’Union sportive d’Oyem l’a appris à ses dépens le mercredi 9 novembre dernier à Port-Gentil. Venus avec l’intention de réaliser le hold-up parfait en jouant très bas, les Oyemois se sont faits piéger.

Au stade Pierre Claver, la mi-temps a été sifflé sur un cinglant 3-0. Buts respectivement inscrits par Brian Djissikadié à la 22e minute, Jean Marc Golly à la 28e minute et Kassa Kassa à la 32e minute. Alors qu’on pensait la sentence trop sévère, les locaux en ont jugé autrement. Dès le retour, c’est Christian Otebayi qui a enfoncé le clou dès la 47e minute.

Cette expédition punitive s’est poursuivie avec 3 autres buts inscrits entre la 60 ème et la 83ème minute grâce respectivement à José Mébalé et Jean-Marc Golly. Les deux cités venaient donc s’inscrire leurs premiers doublés de la saison. Au final, Stade Mandji s’est fait respecter avec un 7-0 sur son adversaire. Sur d’autres terrains, CSB s’est défait de l’AO CMS. CF Mounana a arraché une victoire sur le terrain de l’AS Dikaki.

Lozosport poursuit sa spirale négative avec une énième défaite contre le canon FC 105 qui a remporté le match sur un boulet. Saturnin Ibela, sélectionneur U-23 et désormais du club de Lastourville n’aura pas servi à grand-chose. De son côté, l’As Pélican s’est incliné face à Vautour Club. Missile et USB se sont neutralisés. Même son de cloche entre Bouenguidi Sport et As Mangasport.