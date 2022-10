National foot 1 et 2:  361 millions FCFA pour «les meilleurs» et l’apurement progressif de la dette  

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le vendredi 21 octobre dernier qu’a eu lieu la cérémonie de remise de prix aux meilleurs acteurs du National foot 1 et 2 pour le compte de la saison achevée. À cette occasion, Franck Nguema a tenu à marquer son attachement à la survie du football gabonais en procédant à l’apurement des arriérés des saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2021-2022, pour un coût global de 361.000.000 de FCFA.

361 millions de FCFA, c’est le montant total remis en quittances de virements émanant du Trésor public gabonais, par Franck Nguema aux «meilleurs» de chaque catégorie d’acteurs du National foot 1 et 2. Devant les responsables des clubs de football, le patron du sport roi a tenu à honorer à sa parole donnée aux lendemains de la saison sportive écoulée qui a vu le Stade Mandji sacré champion du Gabon.

Pour le ministre des Sports, il était impératif « d’enclencher le processus d’apurement de la dette de l’Etat » à l’égard des ayants droit des récompenses attribuées aux meilleurs éléments du football gabonais. Des footballeurs aux arbitres en passant par les entraîneurs et clubs. Sur l’enveloppe de 361 millions FCFA, Stade Mandji et Mangasport, ont pu recevoir leur solde tout compte de respectivement 21 et 20 millions de F CFA.

Quelques dirigeants de clubs de football gabonais présents

Par ailleurs, Franck Nguema a fait quelques pas en arrière pour éponger une part importante de sa dette envers les clubs en l’occurrence pour les saisons sportives 2017-2018, 2018-2019 et 2021-2022. Ainsi l’As Mangasport, le Centre Mbérie Sportif et l’AS Pélican se sont taillés la part du lion grâce à leurs performances durant ces périodes. Notons que le même procédé a été appliqué au niveau de deuxième division.