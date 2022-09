Nation unies: Macky Sall réitère la volonté de l’Afrique d’obtenir une place dans le G20

Ecouter cet article Ecouter cet article

Président en exercice de l’Union africaine (UA), Macky Sall a réitéré au siège des Nations unies à New York le désir du continent africain d’avoir une représentation au sein du groupe des 20 (G20) mais également un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies par souci de justice. En effet, c’est dans le cadre de la 77e assemblée générale des Nations Unies que le président Macky Sall a réaffirmé l’engagement des pays africains à siéger au sein du G20.

L’Afrique n’abandonne pas. Elle souhaite être considérée à sa juste valeur. Et le mardi 20 septembre 2022 dernier, lors de l’ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations unies, Macky Sall président en exercice de l’Union africaine l’a une fois de plus rappelé en renouvelant la demande du continent portant sur l’octroi d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et au sein du G20.

«Près de 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d’instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de déconstruire les narratifs qui persistent à confiner l’Afrique à la marge des cercles décisionnels», a déclaré le président en exercice de l’Union africaine, qui a appelé à nouveau à réformer le Conseil de sécurité et le groupe des pays aux économies les plus développées.

Le président sénégalais a expliqué qu’en lui accordant ces sièges, l’Afrique pourra «enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d’Africains». Vivement que le continent africain fasse partie de cette prestigieuse instance décisionnelle au regard de l’insistance et la pertinence des propos tenus par le président en exercice de l’Union africaine à l’endroit des dirigeants de ce forum intergouvernemental.