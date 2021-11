Mutuelle UOB: Pedro Obame Allou veut d’un étudiant épanoui à l’université

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ancien secrétaire général de l’Union nationale des étudiants du Gabon (UNEG), Pedro Obame Allou a récemment annoncé sa candidature à la présidence à la Mutuelle de l’Université Omar Bongo (UOB) dont il est étudiant. Pour y parvenir, le jeune leader jeunesse mise sur son ambitieux Programme de rayonnement et d’amélioration de la vie étudiante (PRAVE).

Engluée dans une léthargie administrative et scientifique inouïe, l’Alma mater des établissements d’enseignement supérieur au Gabon pourrait bientôt connaître un nouveau souffle avec l’ouverture prochaine des élections de la Mutuelle. En lice, plusieurs étudiants qui ont fait leurs armes auprès des équipes précédentes et qui se disent prêts à relever le défi de remettre l’UOB sur les rails. Au nombre de ceux-ci, Pedro Obame Allou, étudiant de Master II au département de sociologie, option politique.

Mû par la volonté de participer à la constitution de la société de demain en général et celle d’œuvrer pour le bien-être de l’étudiant de l’Université Omar Bongo en particulier, ce dernier fournit une candidature des plus sérieuses axées sur son Programme de rayonnement et d’amélioration de la vie étudiante (PRAVE). Au sein de la coalition nouvelle vision il vise 4 points essentiels à savoir une politique universitaire et une gouvernance partagées, un étudiant autonome et compétitif, les services à la communauté estudiantine et les perspectives pour les prochaines décennies.

Autant dire que le candidat mise sur un nouveau départ qu’il entend insuffler. « La communauté estudiantine dont chacun d’entre nous est membre doit embrasser la voie du changement par la réification des réflexions stratégiques pertinentes, en vue d’une amélioration des conditions d’apprentissage d’une part, et de la promotion d’un étudiant autonome et compétitif d’autre part », a d’ores et déjà annoncé Pedro Obame Allou. Vivement que ces échéances électorales soient exemptées de heurts comme par le passé.