Musique: Lord Ekomy Ndong de retour sur scène au Gabon?

C’est la nouvelle qui continue d’ébranler la toile depuis quelques jours. En effet, Lord Ekomy Ndong pourrait être de retour sur scène au Gabon dans les tout prochains jours dans le cadre d’une tournée nationale. Une descente attendue par tous les mélomanes de musique après plus de 10 ans d’absence.

Après plus de 10 ans d’absence sur scène, l’un des meilleurs shows de ces 10 dernières années pourrait être organisé. En effet, interrogés sur un potentiel retour au pays, des sources proches du rappeur Lord Ekomy Ndong auraient indiqué que cela pourrait se faire dans les toutes prochaines semaines. Et ce, même si l’hypothèse que ce concert soit en ligne persiste.

Si pour l’heure Lord Ekomy Ndong n’a pas ouvertement réagi, plusieurs de leurs proches n’ont pas manqué d’alimenter la rumeur. C’est le cas de Chef Keza qui lors du dernier concert de Rodzeng Minko, poulain de l’écurie Zorbam Produxions, avait réitéré le message susmentionné. Libreville et le reste du pays salivent d’ores et déjà à l’idée de recevoir comme il se doit le M16.

Pour information, en mai 2020, l’un des piliers de Movaizhaleine sortait le double album « Petit Mutant dans son coin » et « Toujours autant dans son coin ». Lord Ekomy Ndong, artiste engagé, est resté fidèle à sa fibre artistique et directive. Dans ce projet, on y retrouve ses thèmes de prédilection, tels le retour aux sources, la valorisation de l’identité africaine mais aussi son épopée. Nul doute que ce retour sur scène sera l’occasion pour lui de défendre son projet face à son public.