Musique: la Rumba congolaise inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO

Le mardi 14 décembre 2021 marque une grande étape pour la musique congolaise. En effet, la Rumba congolaise a été officiellement inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Elle rejoint ainsi d’autres genres musicaux, notamment sa cousine cubaine, qui avait connu cette distinction au cours de l’année 2016.

L’Unesco s’est réunie cette semaine pour étudier une soixantaine de candidatures. Au terme de l’étude de dossiers, l’organisme international a annoncé le mardi 14 décembre sur Twitter que le dossier présenté par la République démocratique du Congo (RDC) et le Congo-Brazzaville était admis sur sa liste, permettant ainsi à la Rumba congolaise d’être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

La Rumba congolaise, l’un des genres les plus influents de la musique et de la danse africaine, bénéficie désormais du statut de protection de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Une consécration que les Congolais des deux côtés du fleuve attendaient depuis des années et qu’ils n’ont pas manqué de célébrer.

Nul doute que cette consécration dresse le genre musical sur l’une des plus hautes marches du podium en termes de musicalité. Pour rappel, le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l’Unesco désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité. Lequel fait l’objet d’un traité international intitulé « Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel », adopté par l’Unesco en 1972.