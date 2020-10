Mr Animal, l’application pour accéder au monde animal en un clic

Les passionnés d’animaux n’auront plus besoin de faire des pieds et des mains pour non seulement prendre soin de leur animaux de compagnie mais aussi pour acquérir ou même vendre n’importe quel espèce d’animal. Pour cause l’agence KRZ Design vient de lancer l’application Mr Animal, qui se veut être un outil innovant permettant à chaque utilisateur de pouvoir recevoir en temps réel sur son smartphone des annonces d’animaux, il aura aussi des outils pour la santé de son animal, le dressage, l’accouplement.

En effet, Mr Animal se veut l’application de référence pour obtenir toute les informations y relatives. En effet, il offre un ensemble complet de fonctionnalités qui permettent à chaque utilisateur préalablement inscrit de disposer de données complètes sur le quotidien des animaux et de gérer lui même ses annonces. En cas de perte d’un animal, l’utilisateur pourra également via cette plateforme communiquer dessus afin de passer son annonce auprès du plus grand nombre.

Si l’application vous aide à prendre soin de vos animaux d’une manière cohérente et efficace avec des informations sur des vétérinaires, des dresseurs, des moyens d’accouplement, des toiletteur, elle offre également la possibilité d’acquérir ou de vendre n’importe quelle espèce d’animal. Cet outil est gratuit pour les utilisateurs, il suffit tout simplement de télécharger l’application et vous recevrez les notifications sur les offres et les demandes de tous les animaux de compagnie ou même de ferme.

Si pour le cas de l’achat ou la vente d’un animal, l’utilisateur a la possibilité de gérer personnellement les transactions, un onglet est prévu pour signaler les cas d’arnaque.

Disponible sur playstore, le téléchargement de l’application est gratuit et sécurisé.