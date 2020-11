Movember: la CDC en première ligne dans la sensibilisation contre les cancers masculins

Le lundi 16 novembre 2020 l’immeuble Arambo, siège du ministère de l’Economie et de la Relance, a servi de cadre au lancement d’une campagne de sensibilisation sur les cancers masculins initiée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cet événement, qui s’inscrit dans le mouvement international « Movember Blue », a pour objectif de sensibiliser le public aux maladies masculines, particulièrement le cancer de la prostate.

Après Octobre Rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer du sein, novembre est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate et les autres cancers masculins. C’est donc pour coller à cet événement que la CDC a tenu à organiser des sessions de sensibilisation qui se sont déroulées les 16 et 17 novembre 2020 à l’Auditorium du ministère de l’Economie et de la Relance, en présence du secrétaire général, Edith Ekiri Mounombi Oyouomi.

Ces séances de sensibilisation destinées au personnel masculin de la Caisse des Dépôts et Consignations mais aussi à l’ensemble des fonctionnaires du ministère de l’Economie et de la Relance ont été animées par les membres de la Société gabonaise d’urologie (Sogur), notamment son président le Dr. Jean Massande Mouyendi, chirurgien-urologue et chef de service d’Urologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), le Dr Adrien Moungoungou, chirurgien-urologue ou encore le Dr. Paul Lebama, chirurgien-urologue.

A cet effet, les spécialistes ont pu édifier les participants sur les différents types de cancers qui touchent les hommes, notamment celui de la prostate. Cet exercice est dans la droite ligne des mécanismes mis en place par le ministère de la Santé pour lutter contre la maladie cancéreuse, avec notamment le Programme national de lutte contre le Cancer, mais aussi, grâce à l’apport des organisations non gouvernementales ou encore de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Le Gabon a tenu pour la première fois intégrer la lutte contre les cancers masculins dans son plan d’action.

De manière globale, il s’agira lors de cette première édition de « Movember Blue » au Gabon de sensibiliser le plus grand nombre par des conférences et des débats mais aussi, par l’organisation de séances de dépistage dans les différents sites retenus par le ministère de la Santé. « L’objectif visé par cette campagne de sensibilisation est de dépister et de faire prendre conscience à nos compatriotes de l’existence des ces cancers mais aussi, de la nécessité de se faire consulter à partir d’un certain âge », a expliqué le Dr. Jean Massande Mouyendi. En effet, le dépistage repose sur deux examens médicaux principaux, dont la prise de sang pour mesurer le taux de PSA.

Pour le secrétaire général de la la Caisse des dépôts et consignations, Jean Blaise Ipedissy, l’implication de l’institution financière s’inscrit dans le cadre de ses missions d’appui aux politiques publiques, la santé étant un secteur prioritaire de la politique gouvernementale. « Pour cette année, l’action a été portée sur la sensibilisation du personnel masculin de la CDC et du Ministère de l’Economie et de la Relance, relative à la lutte contre les cancers masculins en particulier celui de la prostate, qui est le cancer le plus meurtrier », a-t-il indiqué.