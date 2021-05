Mouvement des casseroles: Philippe Arsène Owono et Jeff Blampain enfin libres !

C’est ce mardi 4 mai 2021 que la Cour correctionnelle de Libreville a déclaré « non coupables » Philippe Arsène Owono et Jeff Blampain. Poursuivis pour délit d’incitation à la révolte, les deux leaders jeunesse ont pu recouvrer leur liberté de mouvement.

Il aura fallu 1 mois et quelques jours pour que les présumés incitateurs à la révolte soient fixés sur leurs sorts. En effet, en marge des affrontements enregistrés dans plusieurs quartiers en protestation des mesures gouvernementales jugées « suicidaires », plusieurs jeunes leaders jeunesse avaient été interpellés puis déférés devant le parquet de la République avant d’être placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville.

Selon les informations rendues publiques par l’association Sos Prisonniers Gabon (SPG) « Les deux jeunes leaders ont comparu la semaine dernière sans avocat, à l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de Libreville », a précisé son président Lionel Engonga Ella. C’est donc ce mardi que la juridiction de céans a annoncé que Philippe Arsène Owono et Jeff Blampain sont bel et bien non coupables.

Tous deux ont donc pu regagner leurs domiciles. Philippe Arsène Owono a même déjà communiqué sur Facebook où il est très suivi en raison des messages pleins d’espoir qu’il publie. « Disponible, #PAOPuissance », a-t-il déclaré. La toile ne cesse de s’indigner quant à cette détention qui s’est avérée « abusive et infondée ».