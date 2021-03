Mounana: HPO solde les vacations des enseignants du Lycée Bruno Bokoko

Les enseignants vacataires du Lycée Bruno Bokoko à Mounana, dans le Haut Ogooué peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, ces derniers ont touché le 19 mars dernier jusqu’à 11 millions de FCFA de prime de vacation. Un paiement rendu possible grâce à la bienveillance du président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (Udis) Hervé-Patrick Opiangah, communément appelé HPO.

Vendredi 19 mars 2021, c’est une dizaine d’enseignants vacataires du Lycée Bruno Bokoko de Mounana qui ont pu rentrer en possession de leurs vacations du premier quadrimestre. Une allocation d’un montant de 11,314 millions de FCFA versée par l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale, qui endosse cette charge d’une main de maître depuis 4 ans déjà.

Pour le proviseur du Lycée Bruno Bokoko Martial Mezui, le paiement de ces vacations devait permettre aux enseignants de poursuivre leurs activités dans la sérénité. « Le paiement, cette année scolaire en cours, des vacations par l’élu de Mounana, permet à cet établissement secondaire d’accomplir sa tâche pédagogique en toute sérénité », a-t-il expliqué. Il n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le geste de générosité du député de cette circonscription Hervé Patrick Opiangah.

Selon l’administration du Lycée Bruno Bokoko, les enseignants vacataires viennent en soutien à une vingtaine d’enseignants régulièrement affectés dans le lycée, dont le déficit se faisait surtout ressentir dans les matières telles que le français, les mathématiques ou l’anglais.