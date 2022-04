Mounana: 86 millions décaissés par Comilog pour la réhabilitation du réseau électrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 19 avril dernier une délégation de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a effectué une visite du chantier de réhabilitation du réseau électrique de Mounana. Des travaux financés par l’entreprise minière via le fonds de développement des communautés locales (FDCL) et qui contribue de manière efficiente à l’amélioration des conditions de vie des populations de cette localité.

C’est en présence du responsable provincial du conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE), des représentants du comité de suivi de la commune et des techniciens de l’entreprise adjudicataire GIEEBI, que cette visite d’inspection a été effectuée par les équipes de la Comilog. Il était question pour ces derniers de s’imprégner de l’état d’avancement de ces travaux financés à plus de 86 millions de FCFA.

Ainsi, ces travaux ont consisté à rénover l’ensemble du réseau électrique notamment le changement des luminaires par des LED, la mise en conformité des coffrets électriques, le remplacement des câbles d’éclairage public ainsi que la fourniture et la pose de transformateurs. A terme, hormis les 255 lampadaires qui ont été réhabilités, 250 panneaux solaires devront également être installés pour éclairer les quartiers dépourvus de lampadaires.

Il faut souligner que cette action de la filiale gabonaise du géant minier Eramet viendra améliorer le cadre de vie des populations et garantir plus de sécurité. Initiés en février 2022, ces travaux réalisés par une expertise locale, sous la supervision de l’équipe électricité Comilog, devraient s’achever au mois de mai 2022.