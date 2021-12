Moukagni Iwangou: «Union et solidarité est de l’opposition»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Très en retrait depuis sa sortie du gouvernement, le président d’Union et solidarité Jean de Dieu Moukagni Iwangou a fait son retour à l’occasion d’une interview accordée à l’hebdomadaire L’Aube de ce lundi 13 décembre. Occasion pour l’ancien membre du gouvernement d’édifier l’opinion sur son positionnement politique réaffirmant son appartenance à l’opposition.

En effet, durant cet entretien, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur est longuement revenu sur le rôle de sa formation politique dans l’échiquier national. Jean de Dieu Moukagni Iwangou a de ce fait affirmé son appartenance à l’opposition. « Union et solidarité est de l’opposition, et là dessus il n’y a pas débat », a-t-il martelé.

Dans la même veine, le président d’Union et solidarité a tenu à préciser qu’au-delà d’être de l’opposition, son parti se situait au centre gauche et que de ce fait il disposait d’une offre politique « bien articulée » et qui devait constituer une véritable alternative. « Je n’ai jamais été au PDG pour y repartir. Je suis dans l’opposition, et je m’y sens bien ainsi », a indiqué le président d’Union et solidarité.

Interrogé sur son soutien à l’action du gouvernement, l’ancien ministre a relevé que “lorsque le gouvernement pose des actions positives” au minimum il le signale et au maximum il les applaudit, toutefois s’il fait des choix contestables il les relève et mieux il fait des suggestions.