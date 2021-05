Mouila: «Versus» et «Chamako» au gnouf pour vols aggravés en série

A Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié, les éléments de la sûreté urbaine du commissariat de police ont effectué un gros coup de filet il y a quelques jours. En effet, les agents des forces de l’ordre ont appréhendé deux jeunes Gabonais, auteurs de vols aggravés en série dans la localité.

La sûreté urbaine du commissariat de Mouila a mis la main sur deux jeunes hommes accusés de nombreux vols dans la localité. Il s’agit de Glenn Koumba alias Versus et Erwan Bivigou Mihindou alias Chamako tous deux âgés de 21 ans. Selon une source militaire, les deux présumés voleurs appartiendraient à un gang qui semait la terreur dans la ville de Mouila.

Le groupe de malfrats avait déjà fait plusieurs victimes en utilisant un arsenal qui leur permettait de défoncer les portes. Parmi les personnes ayant été visitées, on compte, un ressortissant malien chez qui ils sont entrés par effraction avant d’emporter 3 téléphones portables. Les délinquants s’en sont également attaqués aux box du marché local appartenant à des commerçantes gabonaises mais aussi à la librairie de la ville ou ils ont dérobé des fournitures scolaires et la modique somme de 200.000 FCFA. Les vendeurs de parfums et les distributeurs de boissons n’ont pas été épargnés.

Ainsi, à la suite de plaintes déposées par les nombreuses victimes, les limiers du commissariat de Mouila ont diligenté des investigations qui ont conduit à l’arrestation de « Versus » et « Chamako ». Un troisième membre, appelé Brasco, est quant à lui toujours en cavale et recherché. Glenn Koumba et Erwan Bivigou Mihindou ont été présentés devant le parquet de la République qui les a placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt locale.